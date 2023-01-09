В Дагестане зафиксированы самые низкие температуры воздуха за последние семь лет

Аномально низкие температуры воздуха были зафиксированы в конце первой декады января в Дагестане. Вопреки прогнозам синоптиков, обещавших привычные для последних лет плюсовые температуры, сегодня, 9 января, среднесуточная температура опустилась до отметки –8 °C.

Подобное развитие событий стало сюрпризом не только для коммунальных служб, но и для синоптиков. Начальник Дагестанского гидрометцентра Абдулгалим Дадашев прогнозировал «устойчивые плюсовые температуры» в течение всего января. «Некоторое похолодание ожидается лишь в самом конце месяца,— рассказывал он изданию "Молодежь Дагестана",— а морозы начнутся в феврале, когда до Дагестана доберутся арктические воздушные массы».

Однако после действительно по-весеннему теплых первых январских дней (2 января столбик термометра поднялся до отметки +16 °C) в прибрежном Дагестане наступило похолодание. Самая низкая температура была зафиксирована сегодняшней ночью, она составила 9 градусов мороза.

В последний раз подобные холода фиксировались в республике в 2016 году, когда среднесуточные температуры в первые девять дней января колебались в промежутке между 5,8 и 13,2 градуса мороза, а самая низкое значение было зафиксировано на уровне –19 °C. Все последующие годы среднесуточные показатели были плюсовыми, что дало основания местным синоптикам отнести приморскую зону Дагестана к сухим субтропикам.

Осадки в виде «небольшого снега» прогнозируются лишь в ближайшие три дня, однако городские службы столицы Дагестана уже готовятся к «предстоящему снегопаду». По указанию и. о. мэра Махачкалы Ризвана Газимагомедова они переведены на усиленный режим работы, сообщила https://t.me/mkala_news/5800 пресс-служба мэрии.

Подробнее об аномальных холодах в России — в материале «Ъ» «Ой, мороз дорос».

Юлия Рыбина, Махачкала