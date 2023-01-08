Ой, мороз дорос

С конца прошлой недели практически на всей европейской территории России установились аномальные морозы. В Москве синоптики предупредили о «самой холодной пятидневке XXI века», а в Тольятти зафиксировали –28,5 °С, что ниже абсолютного минимума, установленного в 1974 и 1979 годах. В Удмуртии в понедельник в школах введено дистанционное обучение, в ряде других регионов решение о посещении занятий оставляют на усмотрение родителей и школ. В понедельник резкое похолодание придет и в регионы юга Западной Сибири. В Гидрометцентре связывают такие аномалии с антициклоном, который скоро сменят «теплые воздушные массы с Атлантики».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первое рабочее утро 2023 года подбодрит москвичей морозом до –26 °С, обещают синоптики

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Первое рабочее утро 2023 года подбодрит москвичей морозом до –26 °С, обещают синоптики

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Москву аномальные морозы пришли 6 января. Температура воздуха опускалась ниже –20 °C. Синоптики сообщали, что с 6 по 10 января город ожидает самая холодная пятидневка в XXI веке. Повышение температуры до –7…–12 °C в столице в Гидрометцентре пообещали в среду днем. А к пятнице, продолжают там, температурный фон придет в норму: воздух днем прогреется до –1…–6 °С. Потепление принесет с собой циклон с «теплыми воздушными массами с Атлантики».

«Жителей республики прошу одеваться теплее, когда выходите из дома, быть аккуратными на дорогах и внимательными друг к другу»,— попросил глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях. По данным регионального МЧС, с 8 по 10 января в ночные и утренние часы местами температура воздуха будет понижаться до –40…–42 °C. Господин Хабиров поручил главам муниципалитетов, минтрансу, минЖКХ, а также «всем ответственным службам организовать работу с учетом погодных условий». Потепление ожидается во второй половине следующей недели.

Жителей Челябинской области также предупредили о сильных морозах с 8 по 10 января. Ожидается до –40 °C, сообщает пресс-служба ведомства ГУ МЧС. Днем 8 января столбик термометра в среднем по региону опустится до –23 °C, –28 °C, в горах и низинах до –33 °C. В национальном парке «Таганай» минувшей ночью зафиксировали мороз –43 °C. Из-за этого в воскресенье отменили несколько междугородних автобусных рейсов в Златоуст, Ашу, Нязепетровск, а также в соседние регионы. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области просит автомобилистов воздержаться от дальних поездок. На автодорогах организовано дежурное патрулирование силами подрядных организаций. Дорожные службы готовы оказать помощь по доставке транспортного средства до пункта обогрева.

В Ямало-Ненецком автономном округе температура опустилась ниже –40 °C, что привело к ограничению транспортного движения и авариям на коммунальной инфраструктуре. Так, из-за сильного мороза в регионе закрыли зимники (автодороги, которые функционируют только зимой) Аксарка—Салемал—Панаевск—Яр-Сале, Коротчаево—Красноселькуп и Лабытнанги—Мужи—Азовы—Теги.

В городе Лабытнанги в ряде жилых многоквартирных домов замерзли трубы и было отключено теплоснабжение. Управление ЖКХ администрации города Лабытнанги в соцсетях сообщило, что для отогрева домов привлекли сторонние организации.

Ситуацию на контроль взял заместитель генерального прокурора в УФО. Он поручил прокурору региона выяснить причины аварий, дать оценку действиям управляющей компании и коммунальной службы. Согласно данным Обь-Иртышского гидрометцентра, ночью 9 января температура опустится до –49 °C. Во вторник ожидается незначительное потепление — до –47 °C при прояснении в ночное время. В среду Ямал вновь ожидает до –48 °C ночью.

В ряде регионов из-за аномальных холодов учебные заведения перевели на дистанционное обучение.

Например, в Удмуртии администрации районов и городов сообщают о переводе школ и учреждений дополнительного образования на онлайн-обучение 9 января. В Сарапуле и Воткинске такой режим работы продлится до 11 января. При этом дошкольные учреждения продолжат работу в штатном режиме. В Удмуртии в период до 11 января ожидаются морозы, при которых среднесуточная температура воздуха опустится минимум на 7 °С ниже климатической нормы. 8 января в республике похолодало до –35 °С, а 9 января ожидается до –36 °С.

В Самарской области, где объявлен желтый уровень опасности из-за похолодания, также могут отменить школьные занятия в период морозов. Соответствующее решение принимает директор учебного заведения на основании прогноза погоды, оповестило министерство образования региона. Руководители школ могут отменить занятия при температуре ниже –25 °С для обучающихся с 1-го по 4-й класс, ниже –27 °С — с 1-го по 8-й класс, ниже –30 °С — с 1-го по 11-й класс. В этом случае в учебных заведениях организуют дистанционное обучение. В регионе фиксируют аномально низкую температуру воздуха на двух метеостанциях. Так, в Волжском районе 8 января столбик термометра опустился до –28,6 °С. Это новый температурный минимум для этого дня. В Тольятти зафиксировали –28,5 °С, это на 0,9 °С ниже абсолютного минимума, установленного в 1974 и 1979 годах.

В Оренбургской области планируют проводить занятия в штатном режиме — учебные заведения будут работать при любой температуре. Однако в министерстве образования Оренбуржья уточняют, что родители могут сами решить, посещать ли ребенку школу.

В Нижегородскую область пришли морозы до –36 °С. Минобразования региона рекомендовало родителям не направлять учиться школьников 1–9-х классов в такую погоду или сопровождать детей. «Несмотря на изменение погодных условий, связанных с сильными морозами, учебный процесс в общеобразовательных организациях осуществляется в штатном режиме,— отмечают в министерстве.— Родители вправе самостоятельно принимать решение о посещении школы их ребенком и под свою ответственность. В таком случае уроки, пропущенные обучающимися из-за погодных условий, не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине». В субботу сотрудники МЧС спасли 56 туристов в Арзамасском районе Нижегородской области, в том числе 26 детей, сообщили в ведомстве. Они путешествовали в экскурсионном автобусе по маршруту Москва—Ульяновск, который остановился на 86-м км трассы Нижний Новгород—Саратов из-за замерзшего топлива. Учеников разместили в гостиницах Арзамаса, а затем отправили двумя автобусами домой.

Как объяснил “Ъ” научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, для этого времени года характерен перенос воздушных масс с запада на восток. «Но сейчас была обратная ситуация, когда над полюсом вместо циркумполярного вихря установился хорошо выраженный антициклон, в котором движение воздуха идет по часовой стрелке,— говорит он.— Воздушные массы сначала в полярных, а затем в умеренных широтах начали двигаться с северо-востока на юго-запад. Воздух над полюсом, акваторией Северного Ледовитого океана, Карским морем, Лаптевых — очень холодный. И эти воздушные массы и пришли сначала на север Средней Сибири, затем на запад, север Урала и на европейскую территорию».

Еще один фактор, говорит господин Вильфанд, «длинноволновое излучение подстилающей поверхности», которое приводит к охлаждению и промерзанию приземного слоя воздуха, «этот эффект добавил три-пять градусов к аномалии».

По словам Романа Вильфанда, резкое похолодание придет также в регионы юга Западной Сибири (Омская, Томская, Новосибирская области, Алтайский край) в понедельник — «там сейчас теплая погода, но уже послезавтра (9 января. — “Ъ”) температура понизится на 30 градусов».

Корреспондентская сеть “Ъ”; Анна Васильева