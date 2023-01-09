Увеличилось количество жертв пожара в Уфе

При разборе места пожара, который вспыхнул накануне поздним вечером в деревянном двухэтажном жилом доме № 30а по улице Сазонова, были найдены останки третьего погибшего. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщали о двух погибших. Фрагменты их тел были также найдены при разборе завалов.

При пожаре пострадала 74-летняя женщина, которая получила травму спины, когда самостоятельно пыталась эвакуироваться. Бригада скорой медицинской помощи доставила ее в больницу скорой медпомощи №22.

В сгоревшем доме было 15 квартир, где проживали 25 человек. Как сообщал мэр Уфы Ратмир Мавлиев, городские власти рассматривают вопрос предоставления им временного жилья.

Венера Хисамова

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