Возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих человек при пожаре в Уфе

Следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), сообщает пресс-служба СКР по Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», вечером 8 января загорелся бревенчатый двухэтажный жилой дом на 15 квартир на улице Сазонова, 30а в Уфе. Во время тушения пожара обнаружены фрагменты тел двоих человек. Из дома эвакуировалось 19 человек. 74-летняя женщина, которая получила травму спины при самостоятельной эвакуации, была доставлена в больницу.

По предварительным данным, причиной возгорания могла быть неисправность электропроводки.

Майя Иванова

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