Microsoft прекратит поддержку Windows 8.1 с 10 января

Американская корпорация Microsoft закончит период поддержки операционной системы Windows 8.1 с 10 января 2023 года. Это значит, что с этого времени будут прекращены обновления системы, также более не будет осуществляться техническая поддержка.

Microsoft предупреждает, что после 10 января компьютеры с Windows 8.1 станут более уязвимыми к атакам и предлагает пользователям перейти на Windows 11. Операционная система Windows 8.1 вышла в 2013 году и была одной из самых критикуемых операционных систем Microsoft: пользователи жаловались на неудобство и медленную работу.

Через два года вышла Windows 10, ставшая одним из самых успешных продуктов Microsoft — к марту 2020 года она была установлена на более чем 1 млрд компьютеров. В настоящее время Windows 10 и Windows 11 установлены на более чем 1,4 млрд устройств.

Евгений Федуненко