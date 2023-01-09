Самарский транспорт перешел на особый режим работы из-за морозов

Транспортное предприятие ООО «СамараАвтоГаз» переведено на особый режим работы в связи с резким похолоданием в городе. Об этом сообщает самарская администрация.

«В техпарке работы не останавливаются и ночью. Автобусы периодически прогревают дополнительно, долго не глушат моторы. В подготовке к рейсам задействованы специалисты ремзоны»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

Транспорт заранее заправляется зимним топливом со специальными присадками. В понедельник горожане пожаловались в сети на долгое ожидание общественного транспорта и холод в его салоне.

Ранее в Самарской области был объявлен желтый уровень опасности из-за похолодания. Также сообщалось о возможной отмене занятий в школах региона из-за морозов. Вместо этого образовательные учреждения Самарской области перешли на дистанционное обучение.

Георгий Портнов