Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Самарский транспорт перешел на особый режим работы из-за морозов

Транспортное предприятие ООО «СамараАвтоГаз» переведено на особый режим работы в связи с резким похолоданием в городе. Об этом сообщает самарская администрация.

«В техпарке работы не останавливаются и ночью. Автобусы периодически прогревают дополнительно, долго не глушат моторы. В подготовке к рейсам задействованы специалисты ремзоны»,– говорится в сообщении.

Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

Транспорт заранее заправляется зимним топливом со специальными присадками. В понедельник горожане пожаловались в сети на долгое ожидание общественного транспорта и холод в его салоне.

Ранее в Самарской области был объявлен желтый уровень опасности из-за похолодания. Также сообщалось о возможной отмене занятий в школах региона из-за морозов. Вместо этого образовательные учреждения Самарской области перешли на дистанционное обучение.

Георгий Портнов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...