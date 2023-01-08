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В Самарской области могут отменить занятия в школах из-за морозов

В Самарской области 9 января могут отменить занятия в школах из-за морозов. Об этом сообщается на официальном сайте министерства образования и науки региона.

Решение будет приниматься руководителями образовательных учреждений на основании актуального прогноза погоды. Если температура будет ниже -25°С, то занятия не будут посещать обучающиеся с первого по четвертый класс. Если ниже -27°С — отмена занятий распространяется на учеников с первого по восьмой класс. При прогнозируемой температуре -30°С и ниже дистанционный режим вводится и для старшеклассников.

В случае отмены очных занятий организуется обучение с использованием дистанционных технологий.

Ранее сообщалось, что в Самарской области 8 января зафиксирована аномально низкая температура воздуха.

Андрей Сазонов

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