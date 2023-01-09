Алексеев сменил Задорнова на посту главы банка «Открытие»

Банк «Открытие» сообщил, что по решению наблюдательного совета на должность президента—председателя правления назначен Михаил Алексеев. Он приступил к исполнению своих обязанностей с 1 января 2023 года. Ранее эту должность занимал Михаил Задорнов, который проработал в банке пять лет.

«В новом году вместе с коллегами из ВТБ нам предстоит наряду с дальнейшим развитием бизнеса разработать и начать реализовывать план интеграции банка в систему ВТБ, чтобы предстоящие перемены в интересах клиентов были максимально продуманными, выверенными, плавными»,— заявил новый президент—председатель правления банка в обращении к коллективу.

Михаил Алексеев работает в банковской сфере с 1992 года. В 2008–2020 годах возглавлял Юникредитбанк. С октября 2020-го до июня 2022 года работал в Центробанке (ЦБ) России, входил в состав наблюдательного совета банка «Открытие».

О том, что господин Задорнов и еще шесть членов правления «Открытия» покинут свои посты, стало известно в конце декабря. Также из правления банка ушли Надия Черкасова, Дмитрий Левин, Светлана Емельянова, Наталья Смирнова, Виктор Николаев и Ирина Кремлева.

В апреле 2022 года Минфин США ввел санкции в отношении руководства ФК «Открытие». В черный список попали все вышеупомянутые сотрудники банка, за исключением госпожи Смирновой. 27 декабря ЦБ вышел из капитала ФК «Открытие» и продал 100% акций ВТБ. Сумма сделки составила 340 млрд руб.

Михаил Задорнов — о том, как санировал банк и можно ли было избежать объединения с другим государственным банком,— в спецпрокте «Ъ».

Лаура Кеффер