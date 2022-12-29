Правление банка «Открытие» покинут семь человек

Банк «Открытие» объявил об изменениях в составе правления кредитной организации. В пресс-службе сообщили, что семь членов правления «Открытия», в том числе глава банка Михаил Задорнов и заместитель президента—председателя правления Надия Черкасова покинут свои посты 31 декабря.

Как уточнили в пресс-службе, кроме господина Задорнова и госпожи Черкасовой из правления банка уйдут Дмитрий Левин, Светлана Емельянова, Наталья Смирнова, Виктор Николаев и Ирина Кремлева.

24 апреля Минфин США ввел санкции в отношении руководства ФК «Открытие». Все вышеуказанные сотрудники банка, за исключением госпожи Смирновой, были включены в санкционный список. 27 декабря Банк России вышел из капитала ФК «Открытие» и продал 100% акций ВТБ за 340 млрд руб. Должность председателя правления банка «Открытие» займет экс-глава Юникредит-банка, бывший зампред правления ЦБ Михаил Алексеев.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Открытие" завершилось».

Милена Костерева