Сочи стал самым популярным направлением для туристов в новогодние праздники

Сочи стал самым популярным направлением в России для путешествий в новогодние праздники. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Альянс турагентств (АТА). Глава организации Алексан Мкртчян отметил, что эти каникулы запомнятся россиянам по очередям на подъемники на горнолыжных курортах в Красной Поляне.

Глава альянса отметил, что такая популярность горнолыжного курорта связана с тем, что до 2020 года российские туристы выезжали на отдых в Альпы. Однако теперь с европейскими горнолыжными курортами может конкурировать только Красная Поляна.

Остальные же курорты России не имеют достаточного количества отелей, чтобы вместить всех желающих. Нехватка свободных мест спровоцировала рост цен на горнолыжные туры.

«По сравнению с прошлым годом новогодний отдых в Красной Поляне подорожал процентов на тридцать. Сэкономить смогли те, кто купил туры в июле—августе: номер в "трешке" с заездом 2 января, который в декабре продавался за 25 тыс. руб. в сутки, в июле стоил 8 тыс. руб.»,— отмечает Алексан Мкртчян.

Из-за большого количества туристов продажа абонементов на пользование подъемником на курорте «Красная Поляна» была ограничена. На курорте «Роза Хутор», по словам Алексана Мкртчяна, в сутки продавали по 2,2 тыс. ски-пассов, которые разбирали в первые 10 минут.

Татьяна Ручкина

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