Курорт «Красная Поляна» ограничил продажу ски-пассов из-за загруженности трасс

На курорте «Красная Поляна» ограничили продажу ски-пассов из-за большой загруженности трасс. За счет этого курорту удается уменьшить очереди у подъемников, поскольку ожидание в среднем составляет не более 15 минут, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу курорта.

«Курорт стремится к тому, чтобы катание гостей было комфортным и безопасным, поэтому следит за очередями и ограничивает продажи ски-пассов, когда видит, что число гостей достигло максимума — 2 тыс.»,— пояснили в пресс-службе курорта.

Ожидается, что к зимним праздникам на курорте выпадет снег. Это позволит открыть трассы на более низких отметках. Сейчас в «Красной Поляне» открыты четыре трассы на высоте 2,05–2,3 тыс. м.

Ранее курорты «Газпром» и «Роза Хутор» перенесли открытие трасс на более поздний срок. Причиной стала аномально теплая погода.

Татьяна Ручкина

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