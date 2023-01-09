Главные новости к утру 9 января

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару штурмом взяли здания Верховного суда, Конгресса, министерств и резиденцию главы государства. Полиции удалось освободить здания. Задержаны около 200 человек. Президент Луис Инасиу Лула да Силва подписал указ о федеральном вмешательстве в столичный округ. Господин Болсонару осудил действия протестующих. О произошедшем

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев вступил в заочную дискуссию российских политиков насчет необходимости соблюдать законы в отношении «предателей». По его мнению, действовать нужно по «правилам военного времени», если «законы не работают», а исполнять решения должны «тихие группы безукоризненно незаметных людей». Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас напомнил господину Медведеву, что в России пока не приняты «законы военного времени». Незадолго до того, как зампред Совбеза опубликовал пост, господин Клишас предлагал политикам, которые призывают не обращать внимания на Конституцию, покинуть конституционные органы власти. О споре

«Роснефть» хочет поставлять газ со своих месторождений в Красноярском крае и Иркутской области в проектируемый экспортный газопровод «Газпрома» «Сила Сибири-2», узнал «Ъ». Нефтекомпания обладает запасами в 1,5 трлн кубометров газа на месторождениях, следующих вдоль трассы будущего газопровода, и обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой учесть их при проектировании. Подробнее

Германия передаст Украине 40 боевых машин пехоты из запасов своей армии, сообщил Der Spiegel. По информации журнала, власти лихорадочно ищут обещанные Киеву БМП Marder. О планах Берлина по передаче оружия

В подмосковном Видном местным наркополицейским инкриминировали хищение вещественных доказательств и незаконное хранение наркотиков, узнал «Ъ». У одного из них изъяли наркотики, которые ранее сами оперативники находили у задержанных ими граждан. О деле

Ремонт атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик») планируется завершить в 2024 году, сообщил источник ТАСС. На станции в 2019 году произошла авария, при которой погибли 14 моряков.

Ужесточение правил въезда в Таиланд может привести к снижению потока в страну не менее чем на 20%, выяснил «Ъ». Туристов могут обязать предъявлять сертификаты о вакцинации от COVID-19 либо проходить ПЦР-тестирование, что вызовет переключение спроса на Индию, Шри-Ланку и Мальдивы. Подробнее

Президент Eagle FC и троюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Шамиль Завуров сообщил, что спортсмен не будет уходить из индустрии ММА. По его словам, Хабиб Нурмагомедов просто будет проводить больше времени с семьей.

О предстоящих 9 января важнейших событиях — в анонсах «Ъ».