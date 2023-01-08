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Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова отрицает его уход из ММА

Президент Eagle FC и троюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Шамиль Завуров сообщил, что спортсмен не будет уходить из индустрии ММА. По его словам, Хабиб Нурмагомедов просто будет проводить больше времени с семьей.

«Просто Хабиб собрал ребят, объяснил им, что, например, в прошлом году он не пропустил ни одного сбора. С ребятами ездил на их соревнования. И он посмотрел, взвесил: в год он только два-три месяца находился дома… Вот так аккуратно им объяснил, что у него есть семья, что надо уделять время семье. Поэтому ничего такого не было»,— сказал Шамиль Завуров в интервью «Спорт-Экспресс».

Как сообщил Шамиль Завуров, Хабиб Нурмагомедов также не будет совсем уходить из Eagle FC. «Потому что мы понимаем: если Хабиб уйдет, организация завтра же развалится. Она держится на Хабибе. Пока что мы будем Eagle FC двигать»,— сказал он.

В ночь на 8 января Хабиб Нурмагомедов сделал репост записи от канала za.khabiba в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), в которой говорилось, что он решил уйти из ММА. О решении спортсмена также сообщало агентство ТАСС со ссылкой на источники, близкие к нему.

Хабибу Нурмагомедову 34 года, он стал чемпионом UFC в 2018 году и трижды защитил этот титул. На счету спортсмена 29 побед и ни одного поражения. Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года и после этого работал тренером. В 2022 году его включили в зал славы UFC.

Анастасия Ларина

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