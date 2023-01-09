Главные анонсы 9 января

В Москве начнется весенняя сессия Государственной Думы.

«СПБ биржа» планирует возобновить торги ценными бумагами «Яндекса», а также Cian, HeadHunter, Ozon и X5 Retail Group.

Таиланд ужесточит правила въезда для зарубежных туристов. С этого дня пересечение границы возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации или справки о перенесенной болезни, а также при сдаче ПЦР-теста по прибытии в страну.

Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте издателя «Медиазоны» (признана СМИ-иноагентом) Петра Верзилова (признан иностранным агентом) по делу о сокрытии второго гражданства.

В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд начнет слушания по административному иску прокурора Адмиралтейского района о признании песни «Ойда» рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом), запрещенной к распространению.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида начнет серию визитов в ряд европейских стран, Канаду и США, где проведет встречи с главами государств и обсудит ситуацию в мире.