ТАСС: ремонт подлодки «Лошарик», на которой погибли 14 моряков, завершится в 2024 году

Ремонт атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик») планируется завершить в 2024 году, сообщил источник ТАСС. По его словам, на подлодку загружена новая активная зона реактора. На станции в 2019 году произошла авария, при которой погибли 14 моряков.

Атомная глубоководная станция АС-12 «Лошарик» входит в состав Главного управления глубоководных исследований Минобороны России. Станция собрана из шарообразных отсеков и способна работать на глубине до 6 км. «Лошарик» не оснащен вооружением.

Сейчас на АС-31 идет монтаж и наладка «новейшего гидроакустического, навигационного и специального оборудования взамен поврежденных или уничтоженных при пожаре», рассказал источник госагентства. «Завершить работы намечено в конце 2024 года, после чего примерно в течение следующего года будут проведены испытания аппарата»,— добавил он.

По данным ТАСС, при пожаре не пострадал титановый корпус станции. Это обеспечит прежнюю предельную глубину погружения. Вместе с тем во избежание рисков глубина погружения может быть незначительно уменьшена.

Авария на АС-31 произошла 1 июля 2019 года в Баренцевом море. Погибли 14 офицеров-гидронавтов, четырем из которых посмертно присвоено звание Героя России. По информации «Ъ», весь экипаж после возгорания на борту еще мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако предпочел действовать в соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть». Подводники, по данным участников расследования, до последнего боролись за живучесть станции, израсходовав на тушение очагов пожара все имеющиеся на борту средства. Погибли гидронавты от взрыва аккумуляторной батареи.

О причинах аварии — в материале «Ъ» «Скорбная живучесть».

Леонид Уварчев