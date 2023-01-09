Клишас — Медведеву: в России пока не приняты законы военного времени

Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас отреагировал на предложение зампреда Совбеза Дмитрия Медведева действовать по «правилам военного времени» в отношении «предателей», если «законы не работают». Господин Клишас отметил, что в России пока не приняты законы военного времени.

«Конечно по Закону (нужно действовать; орфография сохранена.— "Ъ"). Пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны Президентом — только по Конституции и по Закону»,— написал господин Клишас в Telegram.

Господин Медведев включился в заочную дискуссию российских политиков на фоне высказываний ряда россиян в поддержку Украины. Так, Артур Смольянинов («Девятая рота», «Духless», «Елки») заявил, что он готов вести боевые действия только на стороне Украины и ему безразлична судьба РФ, даже если от нее останется «один Еврейский автономный округ, а все остальное превратится в радиоактивный пепел». В ответ на это некоторые единороссы предложили ввести санкции против таких россиян. Например, запретить въезд в РФ или аннулировать паспорта. Господин Клишас, отвечая на предложения депутатов, заявил, что политики, которые предлагают «перестать "играть по правилам" и не обращать внимания на Конституцию, должны покинуть конституционные органы власти».

Подробнее о дискуссии — в материале «Ъ» «Правила игры с эмигрантами».

Леонид Уварчев