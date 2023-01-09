«Соли» хватило и оперу, и наркоманам

Как стало известно “Ъ”, в подмосковном Видном местным наркополицейским инкриминировали хищение вещественных доказательств и незаконное хранение наркотиков. У одного из них изъяли зелье, которое ранее сами оперативники находили у задержанных ими граждан. По версии защиты последних, для улучшения показателей своей работы, а также с целью вымогательства денег стражи порядка могли подбрасывать наркоманам приобретенные в даркнете более крупные партии наркотиков, чем изымали у них на самом деле, а затем ловили их. Двое полицейских находятся под следствием, еще несколько борцов с наркобизнесом уволены из органов и тоже могут оказаться в числе подозреваемых. Защита фигурантов дел о наркотиках просит главу СКР Александра Бастрыкина взять расследование на контроль или передать дело в отношении полицейских в центральный аппарат Следственного комитета, опасаясь, что в противном случае громкую историю могут замять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защита дизайнера Дмитрия Миронюка утверждает, что за время, прошедшее с момента задержания до оформления протокола, количество изъятого у него наркотика резко возросло

Фото: из личного архива Дмитрия Миронюка Защита дизайнера Дмитрия Миронюка утверждает, что за время, прошедшее с момента задержания до оформления протокола, количество изъятого у него наркотика резко возросло

Фото: из личного архива Дмитрия Миронюка

По данным источников “Ъ”, в настоящее время в можайском СИЗО-4 содержатся не менее десятка обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Все они были задержаны в подмосковном Видном или его окрестностях. Часть фигурантов уже осуждена, но еще не этапирована в колонии, уголовные дела в отношении других сейчас рассматриваются Видновским горсудом. Именно в изоляторе подозреваемые и обвиняемые узнали, что угодили за решетку практически по одной и той же схеме. В даркнете в магазине «Северная ветка» наркоманы покупали для личного употребления дозы зелья. После того как в условленном месте они забирали закладку, появлялись сотрудники базирующегося в Видном отделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ленинскому городскому округу.

Практически у всех задержанных при личном обыске или дома находили уже не 1 грамм купленного в даркнете зелья, а от нескольких десятков граммов до полукилограмма, что грозило наказанием вплоть до 20 лет лишения свободы.

Так было, например, с 19-летним Максимом Ломовым, у которого при задержании 27 апреля 2022 года нашли 0,8 грамма кокаина, а во время обыска дома — уже 24,5 грамма так называемой соли — синтетического психостимулятора, внешне похожего на косметическую соль для ванны. В итоге в сентябре прошлого года молодого человека приговорили к семи годам колонии строгого режима. 13 декабря апелляционная инстанция оставила приговор в силе. А сейчас в Видновском горсуде по обвинению в аналогичном преступлении судят 29-летнего дизайнера одежды Дмитрия Миронюка. 17 сентября 2022 года его, так же как и Максима Ломова, задержали с 1 граммом, но уже марихуаны, которую он купил в той же «Северной ветке».

При этом в приговорах Видновского горсуда практически всех осужденных по ст. 228.1 УК РФ говорится, что обнаруженные у них крупные партии наркотиков они приобретали «в не установленном следствием месте, при не установленных следствием обстоятельствах, через не установленный следствием интернет-портал, с целью последующего незаконного сбыта, у не установленного следствием лица».

Отметим, что и задерживали наркоманов в последнее время, как правило, одни и те же оперативники — Виталий Уткин, Алексей Ломоносов и Кирилл Милехин, а также стажер Александр Гладков.

Из показаний некоторых задержанных наркополицейскими следовало, что сначала их возили на машине по городу, обещая отпустить, если родственники соберут деньги. Например, Дмитрий Миронюк утверждает, что у него вымогали 100 тыс. руб., но его супруга не уложилась в отведенное на уплату время. Сама она эту информацию “Ъ” подтвердила. После этого в отделе полиции из рюкзака задержанного Миронюка оперативники извлекли пакет уже не с 1 граммом марихуаны, который он забрал в лесопосадке, а с 50 граммами «соли». «Мне сказали, что я попал и сяду на десять лет, но если буду сотрудничать, то все будет хорошо и меня отпустят домой. Находясь в стрессовом состоянии, я не читая подписывал все документы, которые мне давали»,— следует из акта опроса господина Миронюка, проведенного его адвокатом Светланой Байтуриной. К этому защитнику пришлось обратиться после того, как выяснилось, что два предыдущих адвоката никакой юридической помощи своему клиенту фактически не оказывали, а наоборот, как утверждает сам Дмитрий Миронюк, действовали якобы заодно со следователем, а не в его интересах.

Расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Миронюка было завершено за девять дней, и уже 28 октября 2022 года в Видновском горсуде начался процесс над ним. По иронии судьбы в этот же день арестовали лейтенантов Уткина и Ломоносова. Причем в том же зале сразу же после окончания первого заседания по делу обвиняемого Миронюка.

Уголовному преследованию наркополицейских предшествовала история с пропажей вещественных доказательств и попытка их начальницы отстоять честь отдела.

Дело в том, что во время обыска в квартире Максима Ломова полицейские изъяли два дорогих ноутбука, но одного из них не оказалось в списке вещдоков. По этому поводу мать задержанного написала заявление в местный отдел СКР (по данным “Ъ”, там сейчас несколько аналогичных обращений о пропаже вещей и денег после обысков по делам о наркотиках), а руководитель полицейских ответное — о клевете. Просмотрев записи с видеокамер подъезда дома Михаила Ломова, следователь СКР увидел, как из него с ноутбуками в руках выходят Виталий Уткин и Алексей Ломоносов. При этом фамилия последнего, как выяснилось, вообще отсутствует в протоколе участников обыска — вместо него туда оказался вписан их коллега Кирилл Милехин. Дома у полицейского Ломоносова, в отношении которого возбудили уголовное дело по факту кражи (ст. 158 УК РФ), ничего не нашли: похищенное стражи порядка, как выяснило следствие, сдавали в контролируемый ими же ломбард в Видном. Зато в квартире Виталия Уткина следователи обнаружили крупную партию «соли», идентичной той, которую видновские борцы с наркобизнесом изымали во время задержаний и обысков у наркоманов. В отношении господина Уткина возбудили уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Кстати, его расследование было завершено в столь же короткие сроки, как и в отношении задержанного им Дмитрия Миронюка, и на днях дело начал рассматривать все тот же Видновский горсуд. Не попавшие под уголовное преследование коллеги Виталия Уткина и Алексея Ломоносова из полиции уволены и сейчас проходят в качестве свидетелей одновременно по делам и своих бывших сослуживцев, и наркоманов, которых они совместно задерживали.

Между тем адвокаты осужденных за сбыт наркотиков и тех, чьи дела сейчас рассматриваются в суде, считают, что в этом городе действует «настоящая полицейская ОПГ», но изобличить удалось лишь некоторых ее участников. «Но в местном следственном отделе СКР этого видеть не хотят. Поэтому мы обратились с соответствующим заявлением лично к председателю СКР Александру Бастрыкину»,— заявила “Ъ” адвокат Байтурина. В подмосковных главках СКР и МВД комментировать ситуацию не стали.

Олег Рубникович