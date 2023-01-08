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Коммерсантъ FM
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Правительство поддерживает штрафы за карты с неверными границами России

Правительство России дало положительный отзыв на законопроект, который приравнивает к экстремистским материалам карты, оспаривающие территориальную целостность страны, и вводит штрафы за их распространение. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого есть копия соответствующего документа.

В отзыве сказано, что правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом изложенных замечаний.

Так, кабмин обращает внимание на то, что непонятно, какие сведения будут считаться оспаривающими территориальную целостность РФ. И будут ли под закон подпадать карты, которые выпустили до вхождения в состав России новых регионов.

В правительстве отметили, что карты, как правило, выполняют исключительно информативную функцию. «В то же время их включение в понятие "экстремистские материалы" на основании предлагаемого критерия подразумевает наличие у конкретного субъекта умысла на совершение действий по оспариванию территориальной целостности Российской Федерации. Это может препятствовать формированию единой правоприменительной практики»,— говорится в отзыве.

Пакет законопроектов, включая запрет на распространение неправильных карт, был принят в первом чтении 20 декабря. За распространение карт с неверными границами и иной подобной продукции гражданам будет грозить штраф либо арест до 15 суток, а юрлицам — штраф до 1 млн руб.

Подробнее о возможных последствиях принятия этой инициативы — в материале «Ъ» «Штраф за границу».

Дарья Эрозбек

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