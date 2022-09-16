Штраф за границу

Депутаты «Единой России» (ЕР) предлагают признавать экстремистскими материалы, оспаривающие территориальную целостность России. За распространение карт с неверными границами и иной подобной продукции гражданам будет грозить штраф либо арест до 15 суток, а юрлицам — штраф до 1 млн руб. Юристы опасаются, что в случае принятия законопроекта под запретом окажутся все учебники, не успевающие за новыми российскими территориями, а также иностранная периодика. Учебник должен быть максимально объективным на момент издания, парирует автор инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Пискарев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Василий Пискарев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и два его заместителя — Эрнест Валеев и Анатолий Выборный (все — единороссы) — в пятницу внесли в палату два законопроекта, направленные против распространения карт и прочей продукции, оспаривающей территориальную целостность России. Депутаты предлагают дополнить закон «О противодействии экстремистской деятельности» нормой, согласно которой к экстремистским материалам будут относиться «картографические и иные изображения и продукция, оспаривающие территориальную целостность Российской Федерации», предназначенные для распространения и публичного демонстрирования.

«Участились случаи распространения на территории нашей страны печатно-буклетной, картографической и иной продукции, на которой те или иные части территории Российской Федерации (например, Крым, Южные Курилы и др.) наглядно отнесены к территориям других государств»,— говорится в пояснительной записке к документу. Авторы законопроекта убеждены: «Такого рода информационные акции являются скрытой формой пропаганды, проводимой, как правило, из-за рубежа, в целях формирования у российской и мировой общественности искаженных представлений о государственной границе России, оправдания территориальных претензий сопредельных государств к нашей стране, подрыва суверенитета и государственной целостности Российской Федерации».

Второй законопроект вносит корреспондирующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях РФ. За распространение таких карт и иной подобной продукции гражданам будет грозить штраф либо арест до 15 суток, юридическим лицам — штраф до 1 млн руб. Предлагается также расширить сферу применения этой статьи КоАП и на случаи распространения экстремистских материалов, которые не включены в федеральный список экстремистских материалов, но признаны экстремистскими в соответствии с действующим законодательством. Поправки получили одобрение правительства.

«Особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию, как было с детскими фотообоями, продававшимися в одной из популярных торговых сетей, где Крым был обозначен как часть Украины. Очевидно, что это часть гибридной войны, развязанной Западом против России»,— прокомментировал сам Василий Пискарев законопроект.

Он добавил, что спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету по безопасности принять меры в связи с распространением подобной продукции. Напомним, в июле господин Пискарев возмутился фотообоями в сети магазинов «Леруа Мерлен», на которых Крым был отображен как часть Украины. Депутат даже обратился в Генпрокуратуру, Минпромторг и Роскомнадзор с просьбой провести проверку.

«Если буквально толковать текст законопроекта, то необходимо уничтожить все карты России, изданные до 2014 года, так как и их распространение (например, выдача или продажа книг) после вступления в силу закона будет незаконным. А главное — практически вне закона, исходя только из формальных признаков, должна стать вся иностранная периодика»,— предупреждает юрист Алексей Елаев. Впрочем, по мнению юриста, представить себе признание экстремистскими всех приходящих в Россию периодических изданий, включая издания из Республики Беларусь, достаточно сложно. Поэтому, скорее всего, закон будут применять весьма избирательно, считает адвокат.

«Распространить эту норму на картографические изображения, выпущенные до вступления закона в силу, вряд ли удастся, с учетом положений Конституции РФ о том, что закон, устанавливающий ответственность, не имеет обратной силы. Вместе с тем после принятия закона проблемы, как минимум административного характера, могут возникнуть у авторов учебников, не успевающих за расширением российских территорий»,— считает адвокат Андрей Гривцов.

Присоединение территорий — это «не такой быстрый процесс, как кажется на первый взгляд», отвечает на критику Анатолий Выборный. По его словам, если территория спорная, то это можно указывать в учебниках и оценивать все точки зрения на этот счет.

«На момент издания должна быть максимальная объективность. Если учебник издан и уже поступил в образовательные организации, а затем территория оказалась присоединена, то здесь никакой ответственности нет. Но затем в переиздании учебника измененный статус территории должен учитываться»,— заявил “Ъ” депутат.

Ксения Веретенникова