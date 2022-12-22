В Петербурге оптимизируют социальные выплаты

Законодательное собрание Петербурга за один день сразу в трех чтениях приняло законопроект, оптимизирующий меры социальной поддержки. Инициатива касается выплат беременным женщинам и на детей, в том числе в многодетных семьях. Согласно законопроекту, чтобы получить меры поддержки, семья должна соответствовать определенным критериям. На заседании выяснилось, что пособий с нового года могут лишиться около 40% многодетных семей. Законопроект вызвал активное обсуждение и был раскритикован депутатами сразу нескольких фракций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Законодательное собрание Петербурга за один день сразу в трех чтениях приняло законопроект, оптимизирующий меры социальной поддержки

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Законодательное собрание Петербурга за один день сразу в трех чтениях приняло законопроект, оптимизирующий меры социальной поддержки

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вчера, 21 декабря, депутаты Законодательного собрания приняли законопроект «О внесении изменений в закон "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"», который «оптимизирует» меры региональной социальной поддержки согласно рекомендациям, прописанным в постановлении правительства от 16 декабря 2022 года. Основные изменения связаны с выплатами беременным женщинам и на детей. С 1 января 2023 года в России вводится единое пособие, объединяющее несколько выплат федерального и регионального уровня для этих категорий граждан. Например, ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности; пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей. Для реализации этих мер поддержки из бюджета города выделено 4,5 млрд, еще 3 млрд рублей — из средств федерального бюджета.

Инициатива, автором которой выступил губернатор Александр Беглов, была вынесена на рассмотрение парламента во время заседания. Законопроект, несмотря на активное обсуждение среди депутатов, прошел первое и третье чтение за несколько часов, минуя второй этап из-за отсутствия поправок. После первого чтения на поправки было выделено пять минут. Сразу три партии — КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко» — заявили, что будут голосовать против. «За» в первом чтении проголосовали 30 депутатов, в третьем количество одобряющих увеличилось до 36.

Активное обсуждение вызвало то, что законопроект изменит в том числе правила предоставления социальных выплат многодетным семьям. Теперь семьи, в которых доход на каждого члена семьи в 1,5 раза превышает величину прожиточного минимума, не смогут претендовать на определенные три пособия. По словам председателя комитета по социальной политике Елены Фидриковой, это выплаты в размере от 1 до 5 тыс. рублей. На 2023 год размер прожиточного минимума в городе на душу населения составит 15 094 рубля, для детей — 14 641 рубль. То есть доход на взрослых не должен превышать 24,6 тыс., на детей — около 22 тыс. рублей. Размер ежемесячного пособия для детей будет варьироваться от 7320 до 14 641 рубля в зависимости от дохода семьи.

Кроме того, выплаты будут назначаться в зависимости от возможностей семей — с применением критерия «оценки нуждаемости». По словам госпожи Фидриковой, сейчас в зоне нуждаемости находятся 60–70% многодетных семей. Следовательно, 30–40% семей с наступлением нового года лишатся мер финансовой поддержки. Всего в Петербурге 52 тыс. многодетных семей.

При этом Елена Фидрикова не смогла ответить на вопросы депутатов, сколько семей останутся без поддержки, отметив, что количество детей и сэкономленную сумму комитет сможет озвучить только в середине следующего года. «Пришло время для индивидуального подхода к каждой семье. Те средства, которые мы, возможно, сэкономим, мы направим для поддержки малообеспеченным многодетным семьям»,— прокомментировала госпожа Фидрикова. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что предусмотрен переходный период, позволяющий гражданам сохранить выплаты, которые назначены до 2023 года. Представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко посчитал, что это всего «несколько сотен» семей. При этом он отметил, что знает семьи, которые не обращались за помощью и в этой поддержке не нуждаются. Депутат от фракции КПРФ Александр Рассудов отметил, что некорректно говорить со смехом, что это всего какие-то сотни семей, так как за каждой семьей стоят дети. «У нас убывает количество женщин в возрасте от 20 до 29 лет. Мы не сможем решить демографическую проблему в ближайшее десятилетие — у нас некому рожать. И наша задача — количество многодетных семей увеличивать»,— подчеркнул депутат.

Кроме того, депутаты отметили, что гордиться увеличением «детского» бюджета в следующем году с 16 до 18 млрд не стоит. По словам депутата фракции «Справедливая Россия» Михаила Амосова, это увеличение связано с инфляцией, которая, по официальному прогнозу Минэкономразвития, в этом году составит 12,4%.

Надежда Ярмула