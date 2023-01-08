Вучич рассказал, как из-за обострения в Косово Белград наводнили шпионы

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стране зафиксировали рекордный наплыв агентов иностранных спецслужб до и после Нового года из-за обострения в Косово. По его словам, шпионы заняли все отели Белграда, столько их «никогда еще не было».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«В этот Новый год Белград стал новой Касабланкой. Мы регулярно получаем эти отчеты, не было шпионов, которые бы не оккупировали наши отели, столько шпионов никогда еще не было. Мы зафиксировали рекорд, перед Новым годом и после Нового года из-за всего, что происходило в Косово и Метохии»,— сказал господин Вучич в эфире телеканала Pink (цитата по ТАСС).

По словам сербского президента, с 20 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в Белграде зафиксировали рекордное со Второй мировой войны количество шпионов.

Ситуация в Косово обострилась после вторжения на север непризнанной республики, где живут сербы, сотен косовских полицейских. 10 декабря после задержания бывшего полицейского-серба Деяна Пантича сербы вышли на акции протеста и начали строить на дорогах баррикады. Сербия перевела вооруженные силы в режим боевой готовности, но потом косовские сербы разобрали баррикады и пропустили полицию.

Новые протесты начались 6 января. Жители поселка Готовуша на юге Косово перекрыли дорогу после того, как вооруженный албанец открыл стрельбу по местным жителям.

О ситуации в регионе читайте в материале «Ъ» «Президент Сербии организовал разбор баррикад».

Дарья Эрозбек