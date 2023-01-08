Юрий Дудь ликвидировал ИП для товарного знака «Вдудь»

Журналист Юрий Дудь (признан Минюстом иностранным агентом) ликвидировал российское ИП, следует из данных ЕГРЮЛ. На это ИП ранее был зарегистрирован товарный знак «Вдудь» — такое название носит YouTube-канал Юрия Дудя. С 11 ноября 2022 года этим товарным знаком владеет компания «Бутово продакшн», зарегистрированная в Барселоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Дудь

Фото: вДудь / youtube.com Юрий Дудь

Фото: вДудь / youtube.com

Юрий Дудь ранее оказался единственным блогером-иноагентом, чьи доходы на YouTube выросли с начала военной операции на Украине. Как писали «Ведомости» со ссылкой на Ассоциацию блогеров и агентств, доходы журналиста от YouTube-канала с февраля по декабрь выросли на 23 млн руб., до 59,3 млн руб.

15 апреля Минюст объявил Юрия Дудя СМИ—иностранным агентом. В июле 2022 года журналиста оштрафовали на 120 тыс. руб. за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних за интервью с открытым геем-акционистом Федором Павловым-Андреевичем. В октябре 2021 года его признавали виновным в пропаганде наркотиков за интервью с блогером Ивангаем и рэпером Алишером Моргенштерном (признан иностранным агентом).

Подробнее — в материале «Юрий Дудь сыграл за меньшинство».

Анастасия Ларина