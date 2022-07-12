Юрий Дудь сыграл за меньшинство

Суд оштрафовал журналиста и блогера Юрия Дудя на 120 тыс. руб. за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» (ч. 2 ст. 6.21 КоАП). Ранее господин Дудь уже был оштрафован за пропаганду наркотиков на 100 тыс. руб. Опрошенные “Ъ” эксперты связывают оба штрафа, а также факт признания Юрия Дудя иноагентом с его медийным влиянием. Представители адвокатского сообщества не исключают, что дело идет к «полному запрету на распространение информации о сексуальной ориентации и гендерной идентичности», напоминая о внесенном в Госдуму законопроекте о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Дудь пока не комментирует обвинения в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Юрий Дудь пока не комментирует обвинения в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Интервью, в котором прокуратура нашла гей-пропаганду среди несовершеннолетних, было опубликовано на YouTube-канале Юрия Дудя 22 апреля прошлого года. Ролик «Павлов-Андреевич — из телевизора в акционизм» в самом начале содержит традиционное краткое описание гостя: «Федор Павлов-Андреевич, 45 лет, художник, главный редактор журнала "Молоток" (1999–2008), ведущий программы "До 16 и старше…" (1998–2001)». Собеседники говорят о жизни художника в Бразилии, политике в России, современных художниках и перформансах самого Федора Павлова-Андреевича. В разделе «Важный разговор» художник рассказывает о своей сексуальной ориентации, отношении к ЛГБТ-людям в российском обществе и публикациях о гей-сообществе в журнале «Молоток». Вероятно, именно это стало поводом для внимания прокуратуры, в частности, из-за отсутствия пометки «18+» в заголовке ролика. Однако Юрий Дудь, его защита и органы прокуратуры (куда “Ъ” направил запрос) это обстоятельство никак не комментировали.

Ролик, ставший причиной разбирательства в этот раз, набрал за 15 месяцев 3,89 млн просмотров, что, по меркам просмотров канала «вДудь» (10,1 млн подписчиков) является невысоким показателем. Для сравнения, ролик годичной давности с семьей Навальных собрал 34 млн просмотров, рэпером Алишером Моргенштерном (позднее был признан иноагентом) — 30 млн просмотров, писателем Борисом Акуниным — 16 млн, а политиком Ильей Яшиным (интервью опубликовано всего три недели назад) — 7,8 млн.

Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что блогер «с января проживает в Испании» и потому «не явился на заседание». Напомним, в феврале госпожа Мизулина требовала признать Юрия Дудя иноагентом, а еще раньше, в октябре 2021 года, проверить два его интервью на наличие «пропаганды наркотиков». Проверка подтвердила факт пропаганды, несмотря на наличие в роликах дисклеймеров «Наркотики — зло. Не употребляйте их!». Суд оштрафовал Юрия Дудя на 100 тыс. руб. по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ.

Череду дел вокруг Юрия Дудя опрошенные “Ъ” эксперты называют последовательным давлением, имея в виду и включение его в список иноагентов 15 апреля.

Она связана с медийным успехом журналиста и его активной гражданской позицией, считают юрист по правам человека Максим Оленичев (внесен в список иноагентов) и старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. Оба сходятся во мнении, что введенный девять лет назад закон «о "гей-пропаганде"» (регламентирует только пропаганду среди несовершеннолетних) применяется «избирательно». «За это время российские суды рассмотрели чуть больше сотни дел»,— пояснил Максим Оленичев. Он также напоминает о постановлении Конституционного суда 2014 года: «КС пояснил, что распространение нейтральной информации (об ЛГБТ-персоне.— “Ъ”) пропагандой не является. Но если будет положительная оценка человека именно как ЛГБТ-человека, то могут усмотреть пропаганду».

«Павлов-Андреевич открытый гей, но интервью не посвящено теме гомосексуальности»,— заявил юрист Павел Чиков, возглавляющий международную группу «Агора» (адвокат «Агоры» Ильнур Шарапов — защитник господина Дудя). Он напомнил, что ранее суд возвращал протокол полиции как составленный с нарушениями, и подчеркнул, что решение Лефортовского суда о штрафе в 120 тыс. руб. «будет обжаловано».

Константин Добрынин полагает, что штраф Юрия Дудя возник на фоне идеи ввести «полный запрет на распространение информации о сексуальной ориентации и гендерной идентичности».

«Интервью, за которое оштрафовали Дудя, вышло год назад. Это наводит на мысль, что дело Дудя — не только давление на него за его позицию (высказывания о внутренней и внешней политике РФ, ходе спецоперации РФ на Украине и пр.—“Ъ”), но и очередной виток гомофобной кампании перед рассмотрением законодателями законопроекта о запрете информации об ЛГБТ в России».

Как сообщал “Ъ”, в июне в Госдуму был внесен проект поправок (.pdf), подготовленный заксобранием Севастополя, в котором дается расширительное толкование «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», выраженной «в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок». За пропаганду граждан предлагается штрафовать на сумму от 40 тыс. до 50 тыс. руб.; должностных лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.; юридических лиц — от 1 млн до 5 млн руб. За пропаганду среди несовершеннолетних наказание усилено: для граждан штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. (сейчас — 4–5 тыс. руб.), для должностных лиц — 500 тыс. руб. (сейчас 40–50 тыс. руб.); для юрлиц — 5 млн руб. (сейчас от 800 тыс. до 1 млн руб.). За пропаганду с применением средств массовой информации или интернета (сейчас закон регулирует только распространение такой информации в интернете среди несовершеннолетних): для граждан — 100–500 тыс. руб.; для должностных лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб., для юрлиц — 10 млн руб.

Проект поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщив, что палата может вернуться к вопросу ужесточения ответственности за гей-пропаганду в предстоящую осеннюю сессию. Позже глава комитета Госдумы по информационной политике депутат Александр Хинштейн тоже заявил о поддержке инициативы и сообщил, что действующего сегодня запрета «явно недостаточно».

Мария Старикова