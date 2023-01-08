ПСБ прогнозирует рост доходов российских банков в 2023 году до 1,5 трлн рублей

Прибыль российских банков по итогам 2023 года может составить от 1,2 трлн до 1,5 трлн руб., то есть более половины от рекордных доходов за 2021 год (2,4 трлн руб.), следует из прогноза Промсвязьбанка (ПСБ). В частности, кредитная организация ожидает снижения темпов роста ипотеки и повышения потребительской активности.

В материалах ПСБ отмечается, что рост портфеля корпоративных рублевых кредитов вырастет на 15%, в том числе малого и среднего бизнеса — на 20%. Девалютизация портфеля продолжится, отмечают эксперты банка, доля валютных корпоративных кредитов сократится с 16% в 2022 году до 14–15%.

Незначительное снижение прогнозируют в темпах роста ипотеки. По данным ПСБ, они снизятся с 20% до 12% на фоне повышения ставки по льготной программе с 7% до 8%. За счет более низких средних ставок рост потребительского кредитования ускорится до 10% против 3% в прошлом году.

Уровень рублевых средств российских граждан может замедлится на 6% по сравнению с 2022 годом, до 8%, за счет повышения потребительской активности. Объем валютных средств прекратит снижение благодаря постепенному росту популярности вкладов в валютах дружественных стран, в том числе в юанях, отмечают специалисты ПСБ.

В конце 2022 года Банк России представил большой доклад, посвященный стратегическим инициативам в области банковского регулирования и надзора на среднесрочную перспективу. В ЦБ уточнили, что в острую фазу кризиса регулятор задействовал «беспрецедентный по масштабам пакет временных послаблений, которые сейчас постепенно сворачиваются». По мнению регулятора, ряд привычных способов ограничения рисков в новых условиях действует недостаточно эффективно и требует изменений.

О том, какие направления работы на 2023 год определил регулятор,— в материале «Ъ» «ЦБ разметил дорогу для банков».

Милена Костерева