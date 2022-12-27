ЦБ разметил дорогу для банков

ЦБ раскрыл свои планы по трансформации регулирования банковской системы на ближайшие несколько лет. По мнению регулятора, ряд привычных способов ограничения рисков в новых условиях действуют недостаточно эффективно и требуют изменений. Эксперты отмечают, что ряд предложений развивает курс на макропруденциальное регулирование, но часть идей ЦБ, в том числе в сегменте розничного кредитования, могут иметь негативные последствия для рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ЦБ представил большой доклад, посвященный стратегическим инициативам в области банковского регулирования и надзора на среднесрочную перспективу. Регулятор пояснил, что в острую фазу кризиса задействовал «беспрецедентный по масштабам пакет временных послаблений, которые сейчас постепенно сворачиваются». В результате, полагают в ЦБ, в банковском секторе «стали проявляться новые риски, с которыми имеющееся регулирование борется недостаточно эффективно». В то же время там считают, что регулирование должно обеспечивать устойчивость банков в кризис «без использования серьезных послаблений и экстренных мер господдержки».

Эксперты называют наиболее интересными инициативы по адаптации банковской системы к новым условиям.

Как отмечает независимый эксперт Ольга Ульянова, регулятору приходится, по сути, изобретать и настраивать очень специальный инструментарий, который вряд ли применяется где-либо еще в мире и отражает не общепринятую международную практику, а специфику экономики под санкционным давлением. «Но внушает уважение факт, что и от международной практики регулятор не отказывается, закладывая в свой план на предстоящие три года обязательный перевод системно значимых кредитных организаций на подход, основанный на внутренних рейтингах»,— подчеркивает эксперт.

Гендиректор АКРА Михаил Сухов обращает внимание, что доклад ЦБ предполагает принципиально новое отношение к использованию кредитных рейтингов национальных агентств: «Рейтинги начинают поэтапно использоваться для оценки существенных аспектов кредитных рисков банков, включая определение инвесткласса банковских активов и применение риск-весов, связанных с таксономией правительства». Он считает такой подход разумным сочетанием стимулирования финансирования проектов структурной адаптации экономики с необходимостью обеспечения финансовой устойчивости банков.

«Аналогичный по смыслу подход, предполагающий сочетание мер, стимулирующих развитие отдельных направлений структуры банковского бизнеса, и укрепление финансовой устойчивости банков, прослеживается почти по всем новым инструментам банковского регулирования, а именно: развитие системы страхования вкладов (дифференциация ставок в систему страхования вкладов), девалютизация банковских балансов (разделение лимитов открытых валютных позиций), учет климатических рисков (стимулирование раскрытия заемщиками банков информации)»,— поясняет Михаил Сухов. Он уверен, что последовательная реализация принципа стимулирования и дестимулирования отдельных продуктов в сочетании с контролем рисков «усиливает контур развития, заложенный ранее системой макропруденциального регулирования». «ЦБ делает шаг к переходу от роли регулятора к роли дирижера»,— полагает господин Сухов.

По мнению главного аналитика «РегБлока» Анны Авакимян, наибольшее влияние на рынок окажут инициативы, связанные с ограничением рисков концентрации иммобилизованных активов (ИА) и розничным кредитованием.

Для борьбы с риском концентрации ИА ЦБ предлагает внедрить для банков с универсальной лицензией риск-чувствительный лимит (РЧЛ) для ИА в виде доли от капитала. Превышение РЧЛ будет вычитаться из регулятивного капитала для расчета нормативов. Как отмечает Анна Авакимян, уровень концентрации активов и кредитов всегда растет в кризис: «Нередко именно такая кэптивность помогает пройти непростой период без фатальных потерь, и, если ужесточить регулирование концентрации, банки останутся без спасательного круга в виде широкого, но низкомаржинального пула активов, что осложняет функционирование в период, когда диверсификация едва ли возможна».

Для усиления регулирования рынка розничного кредитования предполагается уже в первом квартале 2023 года ввести повышенное резервирование для ипотечных кредитов с завышенной ценой квартиры — так называемая льготная ипотека от застройщика. Кроме того, планируется подготовить изменения в расчет полной стоимости кредита, включив в него все платежи заемщика, и начать калибровку критериев для новой категории заемщиков с повышенным риском, чье финансовое положение хуже среднего, но все еще позволяет рассчитывать на регулярное обслуживание долга. Предполагается и подготовка к введению с 1 января 2024 года обязанности банков информировать заемщиков о рисках, если показатель долговой нагрузки превышает 50%.

С одной стороны, по мнению Анны Авакимян, все это охладит рынок потребительского кредитования, а с другой стороны, снизит доступность ипотечных и потребительских ссуд для населения: «Растущие кредитные потери побудят банки компенсировать их за счет иных источников — комиссий, страховок, ступенчатых ставок».

В ЦБ уточняют, что часть предложений представлена «для обсуждения на начальной стадии». Регулятор допускает коррекцию «отдельных направлений» или даже полный отказ от них.

Максим Буйлов, Ольга Шерункова