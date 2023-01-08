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Коммерсантъ FM
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Daily Mail: «Манчестер Юнайтед» ограничил зарплаты «правилом Роналду»

«Манчестер Юнайтед» после ухода Криштиану Роналду ввел правило, ограничивающее размер заработной платы футболистов, сообщает Daily Mail. По информации издания, ограничение в размере недельного оклада установят на уровне до 200 тыс. фунтов.

Как уточняет Daily Mail, изменения получили название «правило Роналду», поскольку оклад португальского футболиста была значительно выше, чем у других игроков. В 2021 году издание писало, что после возвращения в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получал 480 тыс. фунтов в неделю.

Новое правило повлияет на вратаря команды Давида де Хеа, отмечает издание. Действие его контракта с окладом 375 тыс. в неделю прекратится летом этого года, после чего голкиперу предложат новое соглашение, которое впишется в лимит.

Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» по соглашению сторон в конце ноября 2022 года. В декабре он заключил контракт с клубом «Ан-Наср». Соглашение рассчитано до июня 2025 года.

Милена Костерева

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