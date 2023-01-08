Netflix анонсировал второй сезон «Уэнсдэй»

Стриминговый сервис Netflix анонсировал продление сериала «Уэнсдэй» на второй сезон. Тизер новых серий также появился в Twitter-аккаунте сериала.

«Сериал "Уэнсдэй" официально продлен на второй сезон»,— говорится в сообщении на новостном портале Netflix. В тизере анонсировано возвращение «глобального феномена во втором сезоне».

«Уэнсдэй» — сериал, сюжет которого основан на истории Уэнсдэй Аддамс из семейки Аддамс, он позиционируется как камеди-хоррор. Проект стал одним из наиболее коммерчески успешных в истории Netflix, в течение месяца после релиза (23 ноября 2022 года) «Уэнсдэй» преодолел отметку в миллиард часов просмотра на сервисе. Одним из его режиссеров выступает Тим Бертон.

Рецензию на сериал читайте в материале «Сермяжная готика».

Андрей Сапожников