Разминка объединенных ассоциаций

Сегодня в Сиднее, Перте и Брисбене стартует United Cup — первый в истории командный турнир, который проводят совместно Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA). Его отличают солидный состав участников, нестандартная формула, а также призовой фонд в $15 млн, который будет распределен в зависимости как от результатов команд, так и от личных достижений конкретных игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Saeed Khan / AFP Фото: Saeed Khan / AFP

Такого турнира в теннисе не было никогда. Впервые в истории АТР и WTA не просто одновременно проводят свои состязания в одном месте, как это, например, было в Москве на Кубке Кремля, но и разыгрывают единый призовой фонд в $15 млн. Также впервые в одном командном турнире примут участие сразу 18 сборных, состоящих из лучших теннисистов и теннисисток своих стран. Этого вполне достаточно, чтобы говорить об уникальности United Cup.

Состав команд смотрится весьма внушительно. В нем, правда, нет сборной России, которая могла бы состоять из четырех игроков первых десяток мировых рейтингов и считаться главным претендентом на победу, и Белоруссии. Но их участие в United Cup в этом году АТР и WTA не предусматривалось с самого начала, поскольку российские и белорусские игроки продолжают выступать на личных турнирах в нейтральном статусе. В их отсутствие основными фаворитами, пожалуй, являются очень ровная сборная США с Джессикой Пегулой (3-я в мире), Тейлором Фрицем (9-й), Мэдисон Кис (11-я) и Фрэнсисом Тиафо (19-й), а также сборная Испании с Рафаэлем Надалем (2-й), Паулой Бадосой (13-я) и Пабло Карреньо Бустой (13-й). Солидно выглядят сборные Польши с Игой Швёнтек (1-я) и Хубертом Хуркачем (10-й) и Греции со Стефаносом Циципасом (4-й) и Марией Саккари (6-я), хотя у греков явная проблема со вторыми номерами. Скорее всего, именно среди этих четырех команд стоит искать будущего победителя турнира. В противном случае его исход станет сюрпризом. В общей же сложности в United Cup примут участие по девять игроков, входящих в первые двадцатки мировых рейтингов. Могло быть и больше, но это тоже немало.

Формула соревнований необычна и содержит элементы как Кубка Хопмана (восемь смешанных команд по два игрока), который с 1989 по 2019 год проводился Международной федерацией тенниса (ITF) и имел статус чемпионата мира в миксте, так и АТР Сup (24 мужские команды), существовавшего последние три сезона. На первом этапе 18 команд разбиты на шесть групп — по две в Сиднее, Брисбене и Перте. Их победители выявят так называемую лучшую команду города, которой гарантируется место в полуфинале. Еще одним полуфиналистом станет одна из команд, занявших в своем городе второе место. Ее определят по лучшим дополнительным показателям. Полуфиналы и финал пройдут в Сиднее с 6 по 8 января. Каждый матч будет проводиться из пяти встреч, то есть практически по той же самой формуле, по которой еще несколько лет назад проводились Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг. Встреча в миксте становится решающей в том случае, если по итогам четырех одиночек фиксируется ничья — 2:2.

Размах турнира впечатляет, хотя ожидания в данном случае могут оказаться немного завышенными. Все-таки на старте сезона теннисисты лишь набирают оптимальную форму к началу Открытого чемпионата Австралии, стартующего через неделю после завершения United Cup. Возможно даже, что некоторые игроки откровенно рассматривают его в качестве разминки, но в силу размера призового фонда это будет разминка с повышенной ответственностью.

Система распределения призовых довольно сложна и зависит как от итогов выступления команды, так и вклада, который внес в ее результат каждый конкретный игрок. То же самое касается и рейтинговых очков. Так, два первых номера команды-чемпиона (мужчина и женщина) могут заработать примерно по $800 тыс. и по 500 баллов. Не меньшее значение имеет факт гарантированного получения участниками турнира обширной игровой практики. Ведь каждый из них может сыграть минимум четыре одиночные встречи, что соответствует выходу в финал личного турнира АТР или WTA.

Евгений Федяков