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Коммерсантъ FM
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обновлено 12:08

МЧС: причиной повреждения газопровода в ЛНР мог стать подрыв

Повреждение магистрального газопроводе в городе Лутугино (ЛНР) могло стать следствием подрыва, сообщили в республиканском МЧС. Из-за инцидента около 13 тыс. человек и 21 социально значимый объект осталось без газоснабжения.

«По предварительной причине, в результате подрыва магистрального газопровода Д 300 мм на воздушном переходе через реку Сухая без газоснабжения остались 13 315 абонентов»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

Взрыв на газопроводе произошел вечером 7 января. Сегодня утром оператор «Луганскгаз» сообщил о завершении ремонтных работ на аварийном участке магистрали. Власти уверяют, что специалисты оперативно ликвидировали возгорание. В настоящее время ведутся работы по запуску газоснабжения.

Андрей Сапожников

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