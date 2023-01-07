Под Луганском произошел взрыв на магистральном газопроводе

Компания «Луганскгаз» сообщила, что в городе Лутугино Луганской народной республики произошел взрыв на магистральном газопроводе. На месте работают специалисты, которые ведут работу по устранению возгорания. Из-за ЧП без газоснабжения остались 11 тыс. человек.

На месте инцидента присутствуют специалисты «Луганскгаза» во главе с руководством предприятия. В компании отметили, что о сроках восстановления будет проинформировано позже.

Лутугино расположен в 25 км к югу от Луганска. С 2014 года населенный пункт контролируется Луганской Народной Республикой.

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