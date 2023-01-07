Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Под Луганском произошел взрыв на магистральном газопроводе

Компания «Луганскгаз» сообщила, что в городе Лутугино Луганской народной республики произошел взрыв на магистральном газопроводе. На месте работают специалисты, которые ведут работу по устранению возгорания. Из-за ЧП без газоснабжения остались 11 тыс. человек.

На месте инцидента присутствуют специалисты «Луганскгаза» во главе с руководством предприятия. В компании отметили, что о сроках восстановления будет проинформировано позже.

Лутугино расположен в 25 км к югу от Луганска. С 2014 года населенный пункт контролируется Луганской Народной Республикой.

Новость дополняется.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...