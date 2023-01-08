Ремонтные работы на поврежденном взрывом газопроводе в ЛНР завершены

Компания «Луганскгаз» сообщила о завершении сварочных работ на аварийном участке газопровода. В настоящее время производится запуск системы газоснабжения, следует из сообщения пресс-службы. Накануне, 7 января, на магистральном газопроводе в городе Лутугино в Луганской народной республике (ЛНР) произошел взрыв. Из-за ЧП без газоснабжения остались около 13 тыс. человек.

«На данный момент производится наполнение восстановленного участка магистральной сети газом, после чего сотрудники предприятия приступят к поэтапному подключению к системе газоснабжения ранее отключенных абонентов»,— отметили в компании.

Вечером 7 января в результате взрыва на магистральном газопроводе диаметром 273 мм в Лутугино, расположенном в 25 км к югу от Луганска, начался пожар. По предварительной информации МЧС, взрыв произошел в результате подрыва. По состоянию на 20:50 (совпадает с мск) специалистам удалось ликвидировать возгорание. С 2014 года Лутугино находится под контролем ЛНР. В сентябре 2022 года область вошла в состав России.

Милена Костерева