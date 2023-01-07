Турция рассчитывает на продление Россией режима одностороннего прекращения огня

Официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что Анкара рассчитывает на продление действия режима прекращения огня на Украине, объявленного Россией. Он подчеркнул, что Турция готова приложить максимум усилий для того, чтобы стороны начали диалог о прекращении конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ибрагим Калын

Фото: Murad Sezer / Reuters Ибрагим Калын

Фото: Murad Sezer / Reuters

«На наш взгляд, режим прекращения огня должен действовать не 36 часов, а дольше. Единого решения сторон по данному вопросу пока не принято, что является показателем тупика, в котором находятся стороны конфликта»,— заявил господин Калын телеканалу A Haber.

По его мнению, в ближайшее время о прекращении огня может объявить и Киев, что станет основой для будущих переговоров. «Не исключено, что также будут созданы условия для повторной встречи переговорщиков»,— пояснил представитель турецкого президента (последний раз стороны вели переговоры в Стамбуле в марте и даже согласовали проект мирного соглашения). Он также отметил, что идею диалога между сторонами конфликта должны поддержать НАТО и США.

5 января президент России Владимир Путин по просьбе патриарха Кирилла поручил войскам прекратить огонь на Украине на Рождество (с 12:00 мск 6 января до 24:00 7 января). Киев это предложение отверг. Не поддержали идею и его западные союзники, в частности Германия и США. Сегодня, 7 января, Минобороны сообщило, что, несмотря на украинские обстрелы российская армия продолжает соблюдать режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Также 5 января Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры — в день, когда глава России поручил объявить режим прекращения огня. Турецкий президент в ходе беседы заявил, «что призывы к миру и диалогу должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий».

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Михаил Беляев, Дарья Эрозбек