Заседание СБ ООН по Украине состоится 13 января

Заседание Совета Безопасности ООН по Украине пройдет 13 января. Об этом сказано в программе мероприятий Совбеза на следующую неделю.

Заседание будет проходить под темой «Обеспечение мира и безопасности Украины». Мероприятие состоится в 23:00 мск.

5 января президент России Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине на Рождество (с 12:00 мск 6 января до 24:00 7 января). По мнению президента Украины Владимира Зеленского, армия России за эти сутки планировала усилить позиции на линии соприкосновения.

Напомним, что американское руководство хочет, чтобы Россию исключили из Совбеза ООН, но пока не видит такой возможности. Президент Украины Владимир Зеленский призывает к приостановке членства России в Совбезе с начала марта.

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Дарья Эрозбек