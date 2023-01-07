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Коммерсантъ FM
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В Иране сменился командующий силами правопорядка

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил нового главнокомандующего силами правопорядка — генерала Ахмада Резу Радана. Об этом сообщает агентство Tasnim. Ранее этот пост занимал генерал Хосейн Аштари.

Полиция Ирана отвечает за обеспечение безопасности в городах, на дорогах и вдоль границ. Имеет широкий круг обязанностей и включает в себя несколько подразделений, в том числе киберполицию, пограничную полицию, дорожную полицию, отдел уголовного розыска, отдел по борьбе с наркотиками и бюро по делам обязательной военной службы.

Ахмад Реза Радан находится под санкциями США и ЕС. В составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) участвовал в ирано-иракской войне 1980–1988 годов. В 2008–2014 годах занимал должность заместителя командующего силами правопорядка.

Он также известен поддержкой полиции нравов. В сентябре 2022 года из-за гибели 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов якобы за неправильное ношение хиджаба, страну охватили массовые протесты. В результате тысячи человек были задержаны и часть из них были приговорены к смертной казни. 8 декабря по решению иранских властей был казнен первый участник массовых митингов. 12 декабря в Иране казнили еще одного человека. Сегодня, 7 января, еще двое были повешены.

Дарья Эрозбек

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