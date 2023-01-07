В Иране казнили еще двух участников протестов

Власти Ирана признали двоих мужчин виновными в убийстве сотрудника сил безопасности и нарушении общественного порядка. Сегодня, 7 января, обвиняемые были казнены через повешение, сообщило местное агентство ISNA.

По информации агентства, обвиняемыми были 22-летний Мохаммад Мехди Карами и 39-летний Мохаммад Хоссейни. Как утверждает следствие, во время протеста в городе Кередж мужчины избили сотрудника безопасности, которого звали Рухолла Аджамиан, поскольку он был одет в форму «Басидж» (добровольческое полувоенное ополчение, входит в состав Корпуса стражей исламской революции).

Протесты в Иране начались в сентябре 2022 года из-за гибели 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов якобы за неправильное ношение хиджаба. Родственники девушки считают, что ее смерть стала следствием избиения в центре задержания. 8 декабря по решению иранских властей был казнен первый участник массовых митингов. 12 декабря в Иране казнили еще одного человека.

О последствиях протестов — в публикации «Ъ» «Полицией нравов решили пожертвовать».

Милена Костерева