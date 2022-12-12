В Иране казнили участника беспорядков

Участника беспорядков в Иране признали виновным в нападении и убийстве двух сотрудников сил безопасности. Сегодня, 12 декабря, обвиняемый был казнен через повешение, сообщило местное агентство ISNA.

По его данным, инцидент произошел в городе Мешхеде. Мужчину звали Маджидреза Рахнавард. По версии следствия, он смертельно ранил ножом силовиков Хосейна Зейналзаде и Данияла Резазаде. После этого он якобы ранил еще четырех человек и скрылся. Его задержали при попытке покинуть страну.

Протесты в Иране начались в сентябре из-за гибели 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов якобы за неправильно надетый хиджаб. Иранские силы безопасности утверждают, что девушка потеряла сознание от сердечного приступа. Ее родные считают, что она умерла после избиения. Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи убежден, что беспорядки были спланированы властями США и Израиля. В ноябре власти вынесли первый смертный приговор. В декабре в Иране казнили четырех человек по обвинению в связях с разведкой Израиля.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Иран получил не все санкции».

Лаура Кеффер