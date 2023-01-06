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Коммерсантъ FM
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В Белоруссии будут изымать имущество иностранцев за «недружественные действия»

Новый указ президента Белоруссии Александра Лукашенко определяет порядок экспроприации имущества иностранных физических и юридических лиц в республике. Согласно документу, собственность может быть изъята в пользу белорусского государства в ответ на «недружественные действия».

В указе уточняется, что власти республики смогут изымать деньги, ценные бумаги, имущественные права и «иное имущество», принадлежащее иностранным гражданам и компаниям. Необходимость подобных мер объясняется «угрозами национальным интересам» Белоруссии.

Компенсация стоимости изъятых активов, говорится в документе, будет рассчитываться с учетом «применения компенсации при совершении… недружественных действий». Основанием для экспроприации могут стать только «недружественные действия» — их перечень в указе не раскрывается.

В апреле Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому резиденты «недружественных» государств не смогут получать платежи из белорусских компаний.

Андрей Сапожников

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