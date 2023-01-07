В Тюменской области рождественские службы прошли в 72 храмах

Рождественские богослужения состоялись в 72 храмах и церквях Тюменской области, 19 из которых расположены в Тюмени, сообщила пресс-служба регионального МЧС, следившего за пожарной безопасность в них. На праздничную службу в ночь на 7 января собрались тысячи прихожан. Рождественские богослужения в Тюменской области прошли без происшествий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

С Рождеством тюменцев поздравил губернатор Александр Моор. «Этот светлый праздник через века передает важные духовные ценности и традиции, обогащает положительными эмоциями и добрыми чувствами. Любовь, милосердие и человеколюбие, отзывчивость, сострадание и соучастие в судьбе другого человека, готовность встать на защиту тех, кто в ней нуждается, во все времена делали мир лучше, а людей счастливее»,— говорится в поздравлении.

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий заявил, что Рождество Христово — величайшее событие, которое положило начало спасению и обновлению всего человечества. «Сердечно поздравляю вас, дорогие мои сибиряки, с праздником Рождества Христова и Новым годом! Желаю вам духовной радости, любви, христианского милосердия и терпения»,— поздравил митрополит Димитрий.

Напомним, в Свердловской области накануне праздничных мероприятий полиция взяла под охрану 512 религиозных объектов. Предполагалось, что ночные богослужения посетят до 50 тыс. человек. В Свято-Троицком кафедральном соборе состоялось главное рождественское богослужение, которое посетил глава города Алексей Орлов.

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Диана Сунагатуллина