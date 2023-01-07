Алексей Орлов поучаствовал в рождественской службе

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе. «Великий праздник Рождества дарит нам добро, радость и любовь. Оно позволяет нам глубже ощутить радость и смысл жизни человека, вселяет в наши сердца надежду и веру в лучшее, вдохновляет на светлые и добрые дела»,— написал он в своем Telegram-канале.

В Свято-Троицком кафедральном соборе состоялось главное рождественское богослужение в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба Екатеринбургской епархии. Храм был заполнен верующими, а онлайн-трансляцию службы посмотрели более 22 тыс. человек. На службе также присутствовали лидер российской рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов и министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

По окончании праздничного богослужения в соборе проповедь произнес митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. «Дорогие братья и сестры, всех вас снова и снова поздравляю со светлым праздником Христова Рождества! Уже начались святки, которые можно прожить радуясь, но свято. Нет поста, нет каких-то особых трудов, которые мы должны совершать. Самый главный труд — это постараться побыть в радости с Богом и с окружающими людьми в эти дни»,— сказал митрополит Евгений.

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Диана Сунагатуллина