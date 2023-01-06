Полиция взяла под охрану 512 свердловских храмов и церквей перед Рождеством

В Свердловской области полиция взяла под охрану 512 религиозных объектов накануне праздничных мероприятий, посвященных Рождеству Христову, сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Ночные богослужения пройдут в 403 храмах и церквях региона. Предполагается, что их посетят до 50 тыс. человек. Дневные службы 7 января состоятся в 51 населенном пункте на 175 площадках. В них, по предварительным сведениям, примут участие порядка 17 тыс. человек.

«Больше всего мероприятий будет проведено в Екатеринбурге, где люди посетят 63 храма, в Нижнем Тагиле — 26, в Сысерти — 18, в Каменске-Уральском — 11 и в Невьянске — 10. В охране общественного порядка задействовано свыше 2 тыс. сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и негосударственных структур, в том числе членов ДНД и казаков. На случай осложнения оперативной обстановки создан резерв сил и средств»,— отметил Валерий Горелых.

Напомним, начало богослужений в храмах екатеринбургской епархии, объединяющей приходы и монастыри в юго-западной части Свердловской области, назначено на 23:00 6 января. В Храме-на-Крови всенощное бдение повторится в 23:30. По ее окончании начнется праздничная литургия. В Свято-Троицком кафедральном соборе божественную литургию, которая начнется также в 23:30, возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

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Диана Сунагатуллина