С заведений McDonald’s в Казахстане начали снимать логотипы

В Алма-Аты рабочие демонтировали логотип McDonald’s с ресторана сети в центре города, передает «РИА Новости». По информации агентства, бригада рабочих отправилась снимать айдентику и с других заведений McDonald’s, которые управлялись ТОО Food Solutions KZ.

Сотрудник одного из приостановивших работу заведений рассказал агентству, что в январе оно снова может начать принимать посетителей. Он уточнил, что ресторан может начать работать «в режиме no name, как в Белоруссии» — то есть без использования корпоративной символики McDonald’s.

Вчера, 5 января, пресс-служба американской сети сообщила об уходе McDonald’s из Казахстана на фоне сокращения поставок. Она работала в стране с 2016 года, заведения управлялись местной компанией ТОО Food Solutions KZ. В марте владелец франшизы McDonald's в Казахстане Кайрат Боранбаев был задержан по обвинению в растрате.

4 января агентство Bloomberg сообщило, что уход компании из Казахстана связан с прекращением поставок мяса из России на фоне боевых действий на Украине. Казахстанские заведения будут работать под новым названием.

Андрей Сапожников