Путин встречает Рождество в храме Московского Кремля

Президент Владимир Путин прибыл на богослужение в Благовещенский собор Московского Кремля. Глава государства встречает Рождество в Москве в третий раз с 2000 года.

Как следует из кадров, распространенных «Россией 1», президент посетил службу один. Его встречал благочинный храмов Клинского округа Сергиево-Посадской епархии иеромонах Иосиф.

Благовещенский собор — один из древнейших в России. Он был построен при Иване III в 1484–1489 годах. После революции 1917 года собор был закрыт, богослужения были возобновлены в 1993 году.

Обычно господин Путин встречает Рождество не в столичных храмах, ранее он только дважды оставался в Москве — в 2000 году в статусе исполняющего обязанности президента он был в храме Троицы Животворящей на Воробьевых горах, в 2001-м — в храме Христа Спасителя. В 2022 году он в ночь на 7 января находился в домовой церкви своей резиденции Ново-Огарево в Подмосковье. В 2021 году господин Путин встретил Рождество в церкви Николы на острове Липно в Новгородской области. Также он неоднократно встречал праздник в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил богослужение в храме Христа Спасителя. Перед началом службы он призвал проявить солидарность с прихожанами Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ). По его мнению, у нее пытаются отобрать Киево-Печерскую лавру.

Леонид Уварчев