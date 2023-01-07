Патриарх Кирилл призвал в Рождество молиться о прихожанах Украинской православной церкви

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных в Рождество проявить солидарность с прихожанами Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ). По его мнению, у нее пытаются отобрать Киево-Печерскую лавру.

«Я всем желаю особым образом пережить сегодняшнюю ночь, помолиться от всей души за своих родных, близких, за себя, за Родину нашу, за тех, кто сегодня страдает, за наших братьев на Украине, которых сегодня изгоняют из Киево-Печерской лавры, той лавры, которая в течение столетий была хранительницей подлинного неискаженного православия»,— сказал патриарх перед праздничной рождественской службой в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Трансляцию вел телеканал «Спас» «ВКонтакте». По мнению патриарха, в будущем все будут с иронией вспоминать «жалкие потуги разрушить каноническую православную церковь на Украине».

Патриарх Кирилл проводит в храме Христа Спасителя рождественское богослужение. На мероприятии присутствуют духовенство Московской епархии, представители власти.

Киево-Печерская лавра — один из первых монастырей Киевской Руси. Нижняя лавра находится в ведении УПЦ, Верхняя лавра, где расположены Успенский собор и Трапезная церковь,— в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Успенский собор и Трапезная церковь ранее находились в аренде УПЦ, однако в конце года с ними не стали продлевать договор. В Рождество там планирует провести богослужения Православная церковь Украины (создана в 2018 году, не признается РПЦ).

Леонид Уварчев