IIHF подумает над допуском команд из России и Белоруссии к своим турнирам

Международная федерация хоккея (IIHF) в мае изучит возможность возобновления участия сборных России и Белоруссии в турнирах под своей эгидой. Об этом сообщил глава организации Люк Тардиф.

«Подтверждаю, что такое решение будет принято на конгрессе в Финляндии в мае»,— сказал господин Тардиф в разговоре с ТАСС.

IIHF приостановила участие российских и белорусских сборных и клубов в конце февраля на фоне военной операции на Украине. Решение действует до дальнейшего уведомления. Чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет с 12 по 28 мая в Риге и финском Тампере. В опубликованном списке участников молодежного чемпионата мира 2024 года России и Белоруссии нет.

Дарья Эрозбек