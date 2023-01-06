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Коммерсантъ FM
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Россия и Белоруссия не включены в состав групп на молодежный ЧМ-2024 по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала список участников молодежного чемпионата мира 2024 года в Гетеборге (Швеция), не включив в него сборные России и Белоруссии.

В группу А вошли: действующий чемпион мира — сборная Канады, сборные Швеции, Финляндии, Германии и Латвии. В группу B — Чехия, США, Словакия, Швейцария и Норвегия.

Сегодня, 6 января, сборная Канады в 20-й раз выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею, обойдя Чехию со счетом 3:2. Россия и Белоруссия были отстранены от участия в турнире на фоне конфликта на Украине.

Дарья Эрозбек

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