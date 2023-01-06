С 18 часов 6 января в горах Сочи лавиноопасно

Лавиноопасная обстановка прогнозируется в горах Сочи на высоте более 1,5 тыс. метров в период с 18 часов 6 января по 18 часов 7 января, сообщает краевое управление МЧС.

Специалисты ведомства просят туристов соблюдать меры безопасности и напоминают, что лавины чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев. «В любую погоду не следует пересекать лощины со склонами более 30 градусов. После снегопада переходить лощины с крутизной склонов более 20 градусов можно лишь через 2-3 дня»,— рассказали в ведомстве.

5 января в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и снега.

Андрей Ульченко

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