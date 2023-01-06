В Ярославле введен режим повышенной готовности к ЧС

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление, согласно которому в городе вводится режим повышенной готовности к ЧС с 6 января 18:00. Будет усилен контроль за пожароопасными объектами, увеличат количество спасателей и продолжится дежурство в круглосуточном режиме. Введение режима связано с падением температуры воздуха до -30 градусов.

«Мэрия города Ярославля постановляет установить с 18:00 6 января для городского звена территориальной подсистемы РСЧС Ярославской области режим функционирования «Повышенная готовность»,— говорится в тексте документа. Также будет утвержден план мероприятий, направленных на предупреждение ЧС на объектах ЖКХ и топливно-энергетического комплекса Ярославля.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что сегодня в деревне Кузнечиха Ярославского района отключилось электричество. Как установила областная прокуратура, причиной отключения электроэнергии послужило срабатывание высоковольтного предохранителя, вызванное перегрузкой электролинии. Электроэнергия была восстановлена, а прокуратура начала проверку.

Алла Чижова