Ярославская прокуратура начала проверку по факту отключения электричества в Кузнечихе

Прокуратура Ярославской области организовала проверку по факту отключения электричества в деревне Кузнечиха в Ярославском районе после публикации данной информации в СМИ. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

«По предварительным данным, причиной отключения электроэнергии послужило срабатывание высоковольтного предохранителя, вызванное перегрузкой электролинии.Сотрудники обслуживающей организации произвели замену необходимого оборудования. В настоящее время энергоснабжение восстановлено, напряжение в домах жителей соответствует нормативам»,— рассказали в прокуратуре.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Кузнечихе произошло отключение электроэнергии, на месте работала аварийно-восстановительная бригада.

Алла Чижова