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Коммерсантъ FM
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Квартальная прибыль Samsung упала до минимума за 8 лет

Прибыль Samsung в четвертом квартале упала на 69%, до $3,4 млрд по сравнению с аналогичным показателем 2021 года, следует из краткого прогноза компании. Это минимальный показатель c третьего квартала 2014 года, отмечает Reuters. Продажи снизились на 9%, до $55 млрд.

Падение прибыли связано с ослаблением мировой экономики, которое привело к снижению цен на чипы и падению спроса на них. В заявлении компании, которое приводит Reuters, отмечается, что оно оказалось выше ожиданий компании. Также наблюдается снижение спроса на смартфоны Samsung.

Вместе с тем компания неоднократно заявляла, что продолжит увеличивать расходы на производство чипов для увеличения доли своей продукции на рынке. Так, в декабре сообщалось о планах Samsung расширить производство завода P3 в южнокорейском Пхентхэке.

Как Samsung дважды перерождалась, чтобы стать технологичным гигантом,— в материале «Три звезды — три сложных повести».

Лусине Баласян

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