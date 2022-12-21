Эскроу-счетам мало поступлений

Объем средств на эскроу-счетах впервые снизился. Впереди спад жилищного строительства, уверены аналитики. На статистику ЦБ обратил внимание Telegram-канал макростатистики MMI. Из данных регулятора следует, что в ноябре денег на эскроу-счетах стало меньше на 25 млрд руб. (минус 0,6%). А приток средств за 11 месяцев упал на 40,5% год к году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Эскроу-счета используют для финансирования строительства. И сокращение их объемов означает скорый спад. За ним последует и снижение цен, считает директор головного офиса компании «БЕСТ-Недвижимость» Шамиль Кочекаев: «Недопродажа новостроек в этом году, по данным на декабрь, достигла 66% — такого показателя у нас не было никогда. Все построенные объекты тянут застройщиков камнем вниз, поскольку с момента ввода дома в эксплуатацию за него нужно платить налоги, оплачивать содержание помещений и так далее.

Девелоперы переживают, наверное, худшие времена. Была надежда на разные ипотечные программы, которые лоббировались, но она не оправдалась. Это только оттянуло падение цен, которые были накручены за последние годы. Уже сейчас есть существенное снижение стоимости в конкретных сделках по "вторичке". Что касается "первички", застройщики предлагают разные программы и существенные скидки.

Тенденцией это станет, думаю, где-то к концу мая. Если бы не продлили льготную ипотеку, это случилось бы в начале февраля. Так что в конце мая — начале июня тренд, на мой взгляд, сформируется, будут опускать цены. Возможно, на 5-7% или даже на 15%. Объемы строительства уже падают и к середине 2023 года, к концу упадут еще больше. Какой смысл строить то, что нельзя продать?»

Программу льготной ипотеки на днях продлили в очередной раз, до 1 июля 2024 года. Но ставка по ней выросла с 7% до 8%. При этом в некоторых регионах на платежи по кредитам уходит больше половины зарплаты, подсчитали в агентстве «Национальные кредитные рейтинги». Лидируют в этом списке Московская и Нижегородская области, рассказал “Ъ FM” старший аналитик группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин:

«В Московской и Нижегородской областях ипотека наименее доступная — большая часть зарплаты уходит на ее обслуживание.

Если говорить про Подмосковье, в основном влияет средний чек, который главным образом связан с относительно высокой стоимостью жилья. В Нижегородской области это скорее связано с зарплатой ниже средней по стране или по нашей выборке. Сахалинская область заняла первое место. Там на ипотечный платеж уходит 32% от заработной платы, но они в регионе большие».

Как отмечает Forbes, продажи новостроек в этом году вовсе не стали худшими за всю историю. Провальными они выглядят только на фоне ажиотажного спроса последних двух лет.

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Иван Корякин